شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تركيب 5 آلاف شريحة إلكترونية للإبل المشاركة في مهرجان ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة أحمد البدر، عن تركيب 5 آلاف شريحة إلكترونية حيث تساعد على معرفة المالك لها وسلالة المطية.

وقال البدر لقناة الإخبارية " أن هذه النسخة ستشهد توسعاً في استخدام التقنية التي بدأت تأخذ نقلة كبيرة في المملكة، حيث أن وجودها في المهرجان ضرورياً.

وأضاف: أنه تم عمل الصيانة الشاملة لبوابة الميدان وبوابة الإطلاق والسياج بشكل كامل، كما تم تغيير السياج على مضماري 5 كيلو أمتار و2 كيلومتر.