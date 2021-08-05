حساب المواطن: صرف الدعم لدفعة أغسطس الثلاثاء القادم

الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج حساب المواطن أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الـ45 ( شهر أغسطس 2021م) يوم الثلاثاء القادم، وذلك في موعدها المعتاد.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج -عبر تويتر- أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين، قال فيه: "متى صرف دفعة أغسطس؟"

وأشار إلى أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الخامسة والأربعون (شهر أغسطس) يوم الثلاثاء القادم الموافق 10 أغسطس.

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