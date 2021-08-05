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«الجهني» يتوقع حالة مطرية مصحوبة بسيول وبرد نهاية أغسطس

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الرياض - محمد عبدالله - توقع الخبير المناخي، الدكتور زياد الجهني، حالة مطرية صيفية مصحوبة بجريان السيول، نهاية أغسطس الجاري وبداية سبتمبر القادم.

وأشار الجهني -عبر تويتر- إلى استمرار الأمطار على جنوب وغرب المملكة من جيزان حتى المدينة المنورة هذا الأسبوع، ثم تستقر الأوضاع حتى منتصف أغسطس وما بعده.

وأضاف أنه مع نهاية أغسطس وبداية سبتمبر حالة صيفية من العيار الثقيل، مصحوبة بجريان السيول والصواعق وهطول البَرَد الكثيف.

كان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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