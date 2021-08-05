تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية ورياح وأتربة على مناطق عدّة.. وموجة حارة بالشرقية

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية، ونشاطًا للرياح والأتربة المثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس، إضافةً لتأثُّر المنطقة الشرقية بموجة حارة.

هطول أمطار رعدية

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مواقع «بدر الجنوب، ثار، حبونا، نجران» بمنطقة نجران تشهد أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

كما أنَّ هناك هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على مناطق جازان «أبو عريش، بيش، صبيا، ضمد» وعسير «أحد رفيدة، النماص، بلقرن، تنومة، رجال ألمع، محايل» والباحة «الحجرة، العقيق، المندق، الباحة، بني حسن، بلجرشي» ومكة المكرمة «أضم، الطائف، الكامل، ميسان».

رياح وأتربة

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإنَّ هناك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على مناطق عسير «بيشة، تثليث»، ومكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربة، رنية»، والرياض «السليل، وادي الدواسر».

وتتأثر المنطقة الشرقية «الأحساء، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف، النعيرية» بموجة حارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 48 درجة.

فيما تؤثّر العوالق الترابية المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقتي المدينة المنورة «العلا، العيص» وتبوك «الوجه، أملج، تيماء، ضباء».