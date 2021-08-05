"فرضية" إخلاء لركاب بمطار الملك عبد العزيز في جدة

الرياض - محمد عبدالله - وجه مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تنويهًا بقيام فرق الإطفاء بتنفيذ فرضية لإخلاء المسافرين، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس.

وذكر المطار -عبر تويتر- أن فرق الإطفاء والإنقاذ بمطار الملك عبد العزيز ستنفذ اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحاً، تجربة إخلاء فرضية للمسافرين في المكتب التنفيذي بالصالة (1).

من جهة أخرى، طلب المطار من المسافرين إصدار بطاقة صعود الطائرة إلكترونياً قبل الوصول إلى المطار، وذلك حرصًا على سلامتهم ووفقاً للتدابير الاحترازية لـمواجهة فيروس كورونا.

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