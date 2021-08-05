«الموارد البشرية»: أم المواطن والمواطنة خارج المهن المقصورة على السعوديين

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن أم المواطن والمواطنة، لا يتم احتسابهم ضمن نسبة التوطين، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «أنا أم مواطن، هل يتم احتسابي كموظفة سعودية؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر»: «أم المواطنة وأم المواطن لا يحق لهم العمل في المهن المقصورة على السعوديين ولا يتم احتسابهم ضمن نسبة التوطين».

وانطلقت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في جولات رقابية شملت جميع المجمعات التجارية المغلقة في جميع مناطق المملكة، وذلك تزامنًا مع انتهاء فترة السماح، والبدء في تطبيق قرار «قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين».

وتهدف الجولات إلى التوعية أولًا بأهمية تطبيق القرار، ومتابعة مدى التزام المجمعات التجارية المغلقة بتنفيذ القرار وضبط المخالفات خاصة وأن فترة السَّماح امتدت لـ(120) يومًا قبل دخول القرار حيّز التنفيذ.

ويأتي هذه القرار تماشيًا مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

يشار إلى أنَّ هذا القرار يسري على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.

ودعت الوزارة جميع المجمعات التجارية المغلقة إلى الالتزام بتطبيق القرار، مؤكدةً أنّ الجولات الرقابية المفاجئة مستمرة في جميع مناطق المملكة، كما تُذكِّر الجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات والشكاوى (19911).

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