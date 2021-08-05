الجوازات: تأشيرة الزيارة المتعددة سارية المفعول يمكن تكرار استخدامها ذهاب وعودة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت المديرية العامة للجوازات أن تأشيرة الزيارة متعددة يمكن استخدامها أكثر من مرة بالذهاب والعودة، بشرط سريان مفعولها، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «عندي زوجة وطفل زيارة متعددة لمدة سنة، هل إذا سافروا السودان ممكن يعودوا بنفس التأشيرة؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «في حال كانت تأشيرة الزيارة متعددة يمكن استخدامها أكثر من مرة بالذهاب والعودة طالما أنها سارية المفعول».

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أكدت أن انتهاء التأشيرة دون مغادرة المستفيد يلزم سداد غرامة قدرها ١٠٠٠ ريال؛ حيث قالت عبر حسابها على «تويتر»: «في حال انتهاء التأشيرة دون مغادرة المستفيد يلزم سداد غرامة قدرها ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة، ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء».

وأضاف حساب الجوازات: «بإمكانك تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل».

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