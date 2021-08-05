إيقاف مهرجان صيف بريدة «42».. و«عاجل» تكشف أسباب القرار

الرياض - محمد عبدالله - علمت «عاجل» بصدور توجيه من إمارة منطقة القصيم، بإيقاف مهرجان صيف بريدة «42»، والذي انطلقت فعالياته بتاريخ 1442/12/12هـ، بمنتزه الملك عبدالله الحضاري بمدينة بريدة، حيث كان من المقرَّر أن يستمر لمدة ٣٨ يومًا.

وقد أكد مصدر لـ«عاجل» بأن الإيقاف صدر لمخالفة المهرجان الإجراءات الوقائية والاحترازات والبروتوكولات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

يُشار إلى أنَّ أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز قد شدَّد على إيقاف أي فعالية او أنشطة لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الطوارئ بمركز القيادة والسيطرة قبل عدة أيام.

والتأكيد على أهمية تطبيق تعليمات وزارة الداخلية، التي تنصّ أن على الجهات الحكومية والخاصة التأكد من ظهور حالة "محصن" في تطبيق توكلنا لجميع المواطنين والمقيمين، حرصًا على سلامة المجتمع وصحة أفراده.

وتكثيف الحملات التوعوية والإعلامية للحثّ على الالتزام بالبروتوكولات الوقائية.

وأنَّ على الجهات المعنية الاستمرار بالوقوف ميدانيًا لمتابعة التعليمات ورصد جميع مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

فهناك من توقع زوال خطر الجائحة بعد أخذ اللقاحات وهذا خطأ كبير وسيتم تطبيق العقوبات تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.