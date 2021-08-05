الشيخ الخثلان: التباعد بين المصلين بسبب كورونا «أمر مشروع»

الرياض - محمد عبدالله - قال الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، إن التباعد في صفوف المصلين بسبب فيروس كورونا هو أمر مشروع.

وأضاف الشيخ الخثلان خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، أن التباعد بين المصلين في الوقت الحاضر بسبب جائحة كورونا هو أمر لا بد منه؛ لأن تراص المصلين في مثل هذه الظروف قد يتسبب في انتقال العدوى.

وتابع قائلًا: إنه يجب أن يكون هناك تباعد بين المصلين في الوقت الحاضر اتقاءً لانتقال العدوى، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «فر من المجذوم فرارك من الأسد».

وأوضح أن هذا التباعد يكون لفترة مؤقتة ضمن ظروف استثنائية، فرضها فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن التباعد لا يؤثر على صحة الصلاة؛ لأن التراص في الصف ليس شرطًا ولا ركنًا في الصلاة.

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