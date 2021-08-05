الحصيني عن طقس الخميس: أجواء حارة نهارًا وأمطار على 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً حارة نهارًا على معظم المناطق، مع هطول أمطار على أجزاء من خمسة مناطق.

وقال الحصيني -عبر تويتر- إنه متوقع اليوم الخميس أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق، وهطول أمطار من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق: مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان.

وأشار إلى هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية مغبرة على أجزاء من مناطق الغربية وشمال الوسطى وشمال الشرقية.

كان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

كما توقع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض، وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

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