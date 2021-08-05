شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنافس فيسبوك دور السينما؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 5 أغسطس 2021

لأول مرة، سيجري استخدام منصة فيسبوك من قبل موزع أفلام لعرض فيلم حصريًا عبر حدث مباشر يتم حجز تذاكره.



وسيتم عرض فيلم "The Outsider"، وهو وثائقي من وراء الكواليس حول بناء متحف "11 سبتمبر" في مانهاتن، للجمهور عبر المنصة مقابل 3.99 دولار في 19 أغسطس/آب المقبل.

ويمكن أن يؤدي وضع الأفلام عبر المنصة إلى تقليل حاجز توزيع المحتوى لصانعي الأفلام والاستوديوهات الأصغر، خاصة لأولئك الذين يتطلعون إلى الوصول إلى الجماهير في الأسواق الصغيرة حيث يصعب التوسط في الصفقات المحلية.

ومنذ ظهور جائحة فيروس كورونا، تحولت العديد من مهرجانات الأفلام إلى التنسيقات عبر الإنترنت، أو التنسيقات المختلطة، وذلك حسب بوابة "aitnews".

ويمكن للمستخدمين في أي بلد تتوفر فيه أحداث فيسبوك المدفوعة عبر الإنترنت (التي يبلغ عددها الآن أكثر من 100 دولة) مشاهدة العرض الأول للفيلم.

ويعرض الفيلم لأول مرة في 19 أغسطس/آب الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي لأمريكا.. ويكون متاحًا لمدة 12 ساعة.

ومثلما حقق الآخرون نجاحًا في استضافة دروس عبر الإنترنت، أو بث مباشر للعب عبر فيسبوك، يمكن تسخير مدى الوصول الهائل للمنصة للعثور على جمهور.

ولطالما كانت المنصة موطنًا لعروض البث المباشر، والأحداث المباشرة لشهور، ولكن لم يتم عرض فيلم لأول مرة من قبل.

ووفقًا للتقارير، فإن هناك حلقة مناقشة" ندوة" مباشرة عبر منصة " Facebook Live " بعد الظهور العالمي للفيلم لأول مرة، ومن المقرر أيضا أن يصل الفيلم إلى مسارح مختارة، ومنصات بث أخرى في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وتقدم منصة "فيسبوك"، بعض العروض الترويجية المدفوعة للمساعدة في تسويق الحدث، ولكنها لن تأخذ عمولة من مبيعات التذاكر.

كما تتنازل فيسبوك، عن عمولتها من إيرادات صناع المحتوى حتى عام 2022.

ومثل أي حدث آخر عبر المنصة، قام موزع الفيلم، وهي شركة توزيع أفلام عالمية، اسمها " Abramorama" بتحديد سعر العرض الأول.

يعد توزيع الأفلام أمرًا صعبًا بالنسبة للاستوديوهات المستقلة، وصانعي الأفلام، خاصةً عندما يحاولون إصدار أفلام في عدد من الأسواق.

وقال ستيفن روزنباوم، مخرج الفيلم: كان عليك في السابق أن تجد موزعًا دوليًا للقيام بصفقات إذاعية ومسرحية فردية.

وأضاف: لم يكن الأمر يستحق العناء بمجرد أن تتخطى الأسواق الكبيرة الناطقة بالإنجليزية.

وأكد، أنه بدون فيسبوك، لن ترى كل الأسواق المتوسطة والصغيرة هذا الفيلم أبدًا.

وأشار المخرج إلى أن الهدف هو الحفاظ على السعر منخفضًا بدرجة كافية في الوقت الحالي من أجل جذب جمهور عريض.