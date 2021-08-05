أمريكا: اليمن يمر بأسوأ كارثة إنسانية بالعالم بسبب الحوثييين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

بينما تواصل ميليشيا الحوثي نهجها وسلوكها العدواني والتدميري لمقدرات اليمن ونسيجه الاجتماعي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن الميليشيا مسؤولة عن الكثير ‏من المعاناة التي شهدها الشعب اليمني.

وأشار إلى أن اليمن بات يمر بأسوأ كارثة إنسانية في العالم، مؤكداً أن معظمها من صنع الإنسان، ‏وأن الفاعل في هذه الحالة هم الحوثيون، بحسب العربية.

وقف إطلاق النار:

كما أوضح برايس خلال الإيجاز الصحافي اليومي، الخميس، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ‏ليندركينغ، دعا عند زيارته الأسبوع الماضي للمنطقة، الحوثيين إلى وقف إطلاق النار في مأرب وجميع ‏أنحاء البلاد.

وشدد على أن القتال زاد من معاناة الشعب اليمني، لافتاً إلى استمرار رفض الحوثيون في الانخراط في اجتماع لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات ‏سياسية.‏

إلى ذلك أكد أن أميركا تواصل دعم تلك الدبلوماسية ‏لمعالجة الظروف الإنسانية وللتوصل إلى اتفاق بين الأطراف يمكن أن يخفف من معاناة الشعب اليمني.‏

سلوك عدواني وتدميري:

يشار إلى أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، كان شدد على أن ميليشيا الحوثي مصرة على سلوكها العدواني والتدميري لمقدرات اليمن، مشيرا إلى أن الميليشيات تهدد الملاحة البحرية واستقرار أمن المنطقة.

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