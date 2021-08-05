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شكرا لقرائتكم مخبوزات عفنة وأتربة في معمل تجهيز بوفيهات بالرياض! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05
وشدد أمانة الرياض على أنه تم إغلاق الموقع، وإحالة مالكه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الصارمة.
مخبوزات عفنة وأتربة في معمل تجهيز بوفيهات بالرياض!
الأمانة ضبطت خضراوات مجهولة المصدر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت أمانة منطقة الرياض عن ضبط استراحة قامت عمالة وافدة بتحويلها إلى معمل لتجهيز البوفيهات المفتوحة بمواد غذائية منتهية الصلاحية.
مخبوزات عفنة:
وقالت الأمانة عبر حسابها بموقع تويتر، إنه تم ضبط خضراوات مجهولة المصدر ومخبوزات عليها علامات العفن ملقاة على الأرض، وأدوات غير صالحة للاستعمال، وتراكم للأتربة وتدن في النظافة.
إغلاق الموقع:
وشدد أمانة الرياض على أنه تم إغلاق الموقع، وإحالة مالكه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الصارمة.
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