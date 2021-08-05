مخبوزات عفنة وأتربة في معمل تجهيز بوفيهات بالرياض!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن ضبط استراحة قامت عمالة وافدة بتحويلها إلى معمل لتجهيز البوفيهات المفتوحة بمواد غذائية منتهية الصلاحية.

مخبوزات عفنة:

وقالت الأمانة عبر حسابها بموقع تويتر، إنه تم ضبط خضراوات مجهولة المصدر ومخبوزات عليها علامات العفن ملقاة على الأرض، وأدوات غير صالحة للاستعمال، وتراكم للأتربة وتدن في النظافة.

إغلاق الموقع:

وشدد أمانة الرياض على أنه تم إغلاق الموقع، وإحالة مالكه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الصارمة.

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