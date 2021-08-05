، فيديو لمواطن يطالب بمحاسبة المسؤولين عن دهم السيل لمنزله بفيفاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - أمطار أدت لقطع طريق "الحزام".. وأعمالٌ قائمةٌ لفتحه وحلولٌ ٌعاجلة

تَسبب سوء تنفيذ تصريف المياه لأحد المقاولين المنفذين لمشروع المصدات الخرسانية في محافظة فيفاء، في غرق منزل أحد المواطنين.

وتفصيلًا، ظهر مواطن بمحافظة فيفاء في مقطع فيديو، أثناء مداهمة السيل لمنزله، ومحاولته تصريف المياه.. ويظهر في الفيديو الأضرار الجسيمة التي ألحقتها مياه الأمطار بمنزله؛ مطالبًا بمحاسبة المتسببين.

وكانت محافظة فيفاء قد شهدت خلال الأيام الماضية، أمطارًا غزيرة أدت إلى انقطاع طريق الملك خالد "الحزام" بالكامل؛ فيما لا تزال الأعمال قائمة لفتح الطريق، بعد تشكيل لجنة للاطلاع على حجم الانهيار، ووضع الحلول العاجلة لفتح الطريق.