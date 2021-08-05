، أكثر من 80 بلاغًا.. "بلدية فيفاء" تُواصل فتح الطرق وإزالة انهيارات الأمطار ،

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تُواصل بلدية محافظة فيفاء أعمالها الميدانية وجهودها المكثفة؛ إثر موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة مؤخرًا.
وتفصيلًا، استنفرت بلدية فيفاء -بفرقها ومعداتها- بلاغات انقطاع الطرق بالمحافظة؛ إذ باشرت البلدية أكثر من 80 بلاغًا تم من خلاله فتح الطرق من الانهيارات، وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة، والتي جرفتها سيول الأمطار، كما قامت بنزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال إنارة الشوارع.
وأوضح رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي لـ"الخليج 365" أن عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية، شهد انهيارات صخرية؛ بعضها أُغلق الطريق تمامًا، وقد تم مباشرتها وفتح الطرق في أوقات قياسية، ومنها ما زال العمل مستمرًّا فيه على تفتيت الصخور الكبيرة وإزالة جميع الانهيارات.
وأكد "التليدي" أن البلدية تتابع استمرار الحالة المطرية؛ حيث شكّلت البلدية غرفة عمليات وفريقًا للطوارئ يعمل على مدار الساعة، يتم من خلاله متابعة أي مستجدات تحدث جراء هطول الأمطار، واستقبال البلاغات ومباشرتها، والتعامل مع أي بلاغ في حينه.
أكثر من 80 بلاغًا.. "بلدية فيفاء" تُواصل فتح الطرق وإزالة انهيارات الأمطارعبدالرحمن السلماني الخليج 365 2021-08-05
تُواصل بلدية محافظة فيفاء أعمالها الميدانية وجهودها المكثفة؛ إثر موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة مؤخرًا.
وتفصيلًا، استنفرت بلدية فيفاء -بفرقها ومعداتها- بلاغات انقطاع الطرق بالمحافظة؛ إذ باشرت البلدية أكثر من 80 بلاغًا تم من خلاله فتح الطرق من الانهيارات، وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة، والتي جرفتها سيول الأمطار، كما قامت بنزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال إنارة الشوارع.
وأوضح رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي لـ"الخليج 365" أن عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية، شهد انهيارات صخرية؛ بعضها أُغلق الطريق تمامًا، وقد تم مباشرتها وفتح الطرق في أوقات قياسية، ومنها ما زال العمل مستمرًّا فيه على تفتيت الصخور الكبيرة وإزالة جميع الانهيارات.
وأكد "التليدي" أن البلدية تتابع استمرار الحالة المطرية؛ حيث شكّلت البلدية غرفة عمليات وفريقًا للطوارئ يعمل على مدار الساعة، يتم من خلاله متابعة أي مستجدات تحدث جراء هطول الأمطار، واستقبال البلاغات ومباشرتها، والتعامل مع أي بلاغ في حينه.
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
09:26 AM
"التليدي": منها ما زال العمل مستمرًّا فيه على تفتيت الصخور الكبيرة ومواصلة إزالتها
تُواصل بلدية محافظة فيفاء أعمالها الميدانية وجهودها المكثفة؛ إثر موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة مؤخرًا.
وتفصيلًا، استنفرت بلدية فيفاء -بفرقها ومعداتها- بلاغات انقطاع الطرق بالمحافظة؛ إذ باشرت البلدية أكثر من 80 بلاغًا تم من خلاله فتح الطرق من الانهيارات، وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة، والتي جرفتها سيول الأمطار، كما قامت بنزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال إنارة الشوارع.
وأوضح رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي لـ"الخليج 365" أن عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية، شهد انهيارات صخرية؛ بعضها أُغلق الطريق تمامًا، وقد تم مباشرتها وفتح الطرق في أوقات قياسية، ومنها ما زال العمل مستمرًّا فيه على تفتيت الصخور الكبيرة وإزالة جميع الانهيارات.
وأكد "التليدي" أن البلدية تتابع استمرار الحالة المطرية؛ حيث شكّلت البلدية غرفة عمليات وفريقًا للطوارئ يعمل على مدار الساعة، يتم من خلاله متابعة أي مستجدات تحدث جراء هطول الأمطار، واستقبال البلاغات ومباشرتها، والتعامل مع أي بلاغ في حينه.
، أكثر من 80 بلاغًا.. "بلدية فيفاء" تُواصل فتح الطرق وإزالة انهيارات الأمطار ،
المصدر : الخليج 365
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