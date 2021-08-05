، "سابك" على طريق الأرباح.. 12.5 مليار ريال صافي الأرباح خلال النصف الأول ،

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/ 6/ 2021 (ستة أشهر)؛ حيث سجلت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 12.5 مليار ريال، مقابل تسجيلها صافي خسائر خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغت 3.2 مليار ريال.
ويعود سبب تحقيق صافي الربح خلال الفترة الحالية، إلى زيادة متوسط أسعار بيع المنتجات وتحقيق صافي ربح في حصة سابك من مشاريع مشتركة وشركات زميلة؛ علمًا بأنه في النصف الأول من العام 2020، تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 2.28 مليار ريال وفق "الاقتصادية".
كما حققت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 7.6 مليارات ريال خلال الربع الحالي (الربع الثاني)، مقابل صافي خسائر سجلتها الشركة خلال الربع المماثل من العام السابق بقيمة 2.2 مليار ريال.
"سابك" على طريق الأرباح.. 12.5 مليار ريال صافي الأرباح خلال النصف الأولصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-05
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/ 6/ 2021 (ستة أشهر)؛ حيث سجلت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 12.5 مليار ريال، مقابل تسجيلها صافي خسائر خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغت 3.2 مليار ريال.
ويعود سبب تحقيق صافي الربح خلال الفترة الحالية، إلى زيادة متوسط أسعار بيع المنتجات وتحقيق صافي ربح في حصة سابك من مشاريع مشتركة وشركات زميلة؛ علمًا بأنه في النصف الأول من العام 2020، تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 2.28 مليار ريال وفق "الاقتصادية".
كما حققت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 7.6 مليارات ريال خلال الربع الحالي (الربع الثاني)، مقابل صافي خسائر سجلتها الشركة خلال الربع المماثل من العام السابق بقيمة 2.2 مليار ريال.
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
09:02 AM
مقابل تسجيلها صافي خسائر خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغت 3.2 مليارات
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/ 6/ 2021 (ستة أشهر)؛ حيث سجلت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 12.5 مليار ريال، مقابل تسجيلها صافي خسائر خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغت 3.2 مليار ريال.
ويعود سبب تحقيق صافي الربح خلال الفترة الحالية، إلى زيادة متوسط أسعار بيع المنتجات وتحقيق صافي ربح في حصة سابك من مشاريع مشتركة وشركات زميلة؛ علمًا بأنه في النصف الأول من العام 2020، تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 2.28 مليار ريال وفق "الاقتصادية".
كما حققت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 7.6 مليارات ريال خلال الربع الحالي (الربع الثاني)، مقابل صافي خسائر سجلتها الشركة خلال الربع المماثل من العام السابق بقيمة 2.2 مليار ريال.
، "سابك" على طريق الأرباح.. 12.5 مليار ريال صافي الأرباح خلال النصف الأول ،
المصدر : الخليج 365
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