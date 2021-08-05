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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الخميس حارة نهارًا، معتدلة فجرًا على معظم المناطق.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة، وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، وعمان، واليمن).
وتابع: "رياح من متوسطة لشبه قوية مغبرة على أجزاء من مناطق الغربية وشمال الوسطى وشمال الشرقية".
أمطار غزيرة ورياح وعواصف رعدية.. "أجواء الخميس" بتوقيع "الحصيني"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-05
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الخميس حارة نهارًا، معتدلة فجرًا على معظم المناطق.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة، وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، وعمان، واليمن).
وتابع: "رياح من متوسطة لشبه قوية مغبرة على أجزاء من مناطق الغربية وشمال الوسطى وشمال الشرقية".
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
08:56 AM
قال: طقس حار نهارًا ومعتدل فجرًا على معظم المناطق.. وظواهر على أجزاء
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الخميس حارة نهارًا، معتدلة فجرًا على معظم المناطق.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة، وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، وعمان، واليمن).
وتابع: "رياح من متوسطة لشبه قوية مغبرة على أجزاء من مناطق الغربية وشمال الوسطى وشمال الشرقية".
، أمطار غزيرة ورياح وعواصف رعدية.. "أجواء الخميس" بتوقيع "الحصيني" ،
المصدر : الخليج 365
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