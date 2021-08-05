7.64 مليار ريال أرباح سابك في الربع الثاني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة أرباحاً بلغت 7.64 مليار ريال، مقابل 2.22 مليار ريال خسائر خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

إجمالي المبيعات:

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول)، إن إجمالي المبيعات بلغت 42.42 مليار ريال، مقابل 24.62 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 72.298%.

صافي الربح:

وعزت سابك السبب في تحقيق صافي ربح خلال الربع الثاني إلى زيادة في متوسط أسعار بيع المنتجات وتحقيق صافي ربح في حصة سابك من مشاريع مشتركة وشركات زميلة.

وذكرت الشركة أن الربع الثاني من العام 2020 ، تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية بمبلغ 1.18 مليار ريال.

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