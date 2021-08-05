مزايا تركيب الشرائح الإلكترونية للإبل المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة أحمد البدر، أنه تم تركيب 5 آلاف شريحة إلكترونية على الإبل المشاركة في المهرجان تساعد على معرفة المالك لها وسلالة المطية.

توسع استخدام التقنية:

وتابع البدر خلال مداخلة على قناة الإخبارية، أن هذه النسخة ستشهد توسعاً في استخدام التقنية التي بدأت تأخذ نقلة كبيرة في المملكة، ما جعل وجودها في المهرجان ضرورياً، مؤكداً أن الجميع يعمل على قدم وساق لإظهار المهرجان بصورة لائقة.

مزايا الشريحة:

ولفت إلى أن التقنية المستخدمة في النسخة الثالثة من مهرجان ولي العهد للهجن تمكن المالك الجديد في حالة نقل ملكية الإبل من معرفة أصولها وسلالتها وكذلك حالتها الصحية، موضحًا أن أهم التجهيزات التي أجريت على أرض ميدان المهرجان، هي الصيانة الشاملة لبوابة الميدان وبوابة الإطلاق والسياج بشكل كامل، كما تم تغيير السياج على مضماري 5 كيلو أمتار و2 كيلومتر.

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