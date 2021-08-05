شركة مهارة تستحوذ على 90% من أطياف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية عن آخر التطورات بخصوص توقيعها اتفاقية البيع والشراء للاستحواذ على 90% من حقوق الملكية في شركة أطياف للخدمات المساندة.

تفاصيل الحدث:

وأكدت مهارة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، إتمام عملية بيع وشراء الحصص للاستحواذ على 90% في شركة أطياف من خلال إتمام نقل 90% من حصص الملكية، علماً بأن الشركة وقعت مع الملاك البائعين في شركة أطياف اتفاقية تسوية، قام بموجبها البائعون بالتنازل عن قيمة الاستحواذ كاملاً مقابل موافقة شركة مهارة على تحويل مبلغ معادل لقيمة الاستحواذ من مستحقاتها لدى شركة أطياف إلى حقوق ملكية كرأسمال إضافي.

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