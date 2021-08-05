أسباب ارتفاع الحالات الحرجة المصابة بـ كورونا في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي آل سويدان، أسباب ارتفاع الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا بالمملكة خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن المناسبات الاجتماعية تأتي على رأس تلك الأسباب.

أسباب زيادة الحالات الحرجة:

وقال آل سويدان في تصريحات إلى قناة الإخبارية، إن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية كالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتعقيم الأيدي تسببت في ارتفاع الحالات الحرجة، إلا أن السبب الأكبر يعود للمناسبات الاجتماعية كحفلات الزفاف والعزاء.

متلقو اللقاح:

وتابع أنه من الوارد أن يصاب من تلقى جرعة أو جرعتين من اللقاح بالفيروس، لكن الأعراض ستكون أخف كثيراً في حال لو أصيب دون أن يتلقى أي جرعة من اللقاح، موضحًا أن مرضى العناية المركزة الذين تلقوا اللقاح نسبتهم 5% فقط ولم يصلوا للمرحلة القصوى من الخطورة.

ورأى الاستشاري أن إقبال كبار السن لتلقي اللقاح لا يزال أقل من المتوقع لكن التوقعات تشير كذلك إلى أنه سيزداد خلال الفترة المقبلة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

كما أعلنت وزارة الصحة مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

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