، أمريكا تعتزم فتح حدودها أمام المسافرين المطعمين بالكامل ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
قال مسؤول في البيت الأبيض، أمس الأربعاء: إن الولايات المتحدة التي أغلقت حدودها أمام غالبية المسافرين مع تفشي فيروس كورونا، تعتزم الآن البدء بالسماح للمسافرين الأجانب الذين تلقوا لقاح كوفيد بالكامل، بدخول البلاد.
وقال المسؤول: إن إدارة الرئيس جو بايدن، مع إدراكها لأهمية السفر الدولي؛ تسعى لفتح حدودها أمام الزائرين من دول أخرى "بطريقة آمنة ومستدامة".
وأضاف أن واشنطن تطور "مقاربة على مراحل سوف تعني مع مرور الوقت أنه يتعين على المسافرين الأجانب إلى الولايات المتحدة من جميع البلاد وباستثناءات محدودة، أن يكونوا قد تلقوا اللقاح بالكامل"، دون أن يحدد إطارًا زمنيًّا للتنفيذ.
وتمثل هذه الخطة تطورًا أوليًّا؛ لكنه على قدر من الأهمية في النهج الذي اتبعته الولايات المتحدة لمكافحة جائحة كوفيد، خاصة وأن واشنطن كانت قد أعلنت في 26 يوليو أنها ستبقي على القيود المفروضة على الوافدين الأجانب، في تجاهل للضغوط الأوروبية في هذا المجال؛ وفق "رويترز".
ولفت المسؤول إلى أن مجموعة عمل تَنْكَبّ على تطوير نظام جديد "ثابت وآمن" لدخول المسافرين الأجانب "عندما يكون باستطاعتنا إعادة فتح السفر".
وفرضت الولايات المتحدة حظرًا على المسافرين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين وإيران منذ أكثر من عام بسبب فيروس كورونا، ثم أضافت لاحقًا دولًا أخرى بينها البرازيل والهند.
وفي يونيو فتح الاتحاد الأوروبي حدوده أمام المسافرين من الولايات المتحدة، مع تقديم إثبات بتلقي اللقاح أو اختبار كوفيد سلبي؛ وذلك بضغط من دول التكتل التي يعتمد اقتصادها على السياحة، مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا.
والاثنين الماضي، حققت الولايات المتحدة هدف بايدن بإعطاء جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد إلى 70% من البالغين.
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 08:52 AM
"بطريقة آمنة ومستدامة".. دون أن يحدد إطارًا زمنيًّا للتنفيذأمريكا تعتزم فتح حدودها أمام المسافرين المطعمين بالكامل
قال مسؤول في البيت الأبيض، أمس الأربعاء: إن الولايات المتحدة التي أغلقت حدودها أمام غالبية المسافرين مع تفشي فيروس كورونا، تعتزم الآن البدء بالسماح للمسافرين الأجانب الذين تلقوا لقاح كوفيد بالكامل، بدخول البلاد.
وقال المسؤول: إن إدارة الرئيس جو بايدن، مع إدراكها لأهمية السفر الدولي؛ تسعى لفتح حدودها أمام الزائرين من دول أخرى "بطريقة آمنة ومستدامة".
وأضاف أن واشنطن تطور "مقاربة على مراحل سوف تعني مع مرور الوقت أنه يتعين على المسافرين الأجانب إلى الولايات المتحدة من جميع البلاد وباستثناءات محدودة، أن يكونوا قد تلقوا اللقاح بالكامل"، دون أن يحدد إطارًا زمنيًّا للتنفيذ.
وتمثل هذه الخطة تطورًا أوليًّا؛ لكنه على قدر من الأهمية في النهج الذي اتبعته الولايات المتحدة لمكافحة جائحة كوفيد، خاصة وأن واشنطن كانت قد أعلنت في 26 يوليو أنها ستبقي على القيود المفروضة على الوافدين الأجانب، في تجاهل للضغوط الأوروبية في هذا المجال؛ وفق "رويترز".
ولفت المسؤول إلى أن مجموعة عمل تَنْكَبّ على تطوير نظام جديد "ثابت وآمن" لدخول المسافرين الأجانب "عندما يكون باستطاعتنا إعادة فتح السفر".
وفرضت الولايات المتحدة حظرًا على المسافرين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين وإيران منذ أكثر من عام بسبب فيروس كورونا، ثم أضافت لاحقًا دولًا أخرى بينها البرازيل والهند.
وفي يونيو فتح الاتحاد الأوروبي حدوده أمام المسافرين من الولايات المتحدة، مع تقديم إثبات بتلقي اللقاح أو اختبار كوفيد سلبي؛ وذلك بضغط من دول التكتل التي يعتمد اقتصادها على السياحة، مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا.
والاثنين الماضي، حققت الولايات المتحدة هدف بايدن بإعطاء جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد إلى 70% من البالغين.
، أمريكا تعتزم فتح حدودها أمام المسافرين المطعمين بالكامل ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تعتزم فتح حدودها أمام المسافرين المطعمين بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.