محمد بن مسعود - الدمام - قالت: بمواد منتهية.. أغلقنا الموقع وأحلنا مالكه إلى الجهات المختصة لنيل الجزاء ضبطت أمانة منطقة الرياض، استراحة تَحولت إلى معمل لتجهيز البوفيهات المفتوحة بمواد غذائية منتهية الصلاحية. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: قبيل الإعداد لولائم الحفلات الخاصة.. مراقبونا يضبطون استراحة تحولت إلى معمل لتجهيز البوفيهات المفتوحة بمواد غذائية منتهية الصلاحية وخضروات مجهولة المصدر ومخبوزات عليها علامات العفن وأدوات غير صالحة للاستعمال. أغلقنا الموقع، وأحلنا مالكه إلى الجهات المختصة لنيل الجزاءات الصارمة. 05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 08:54 AM قالت: بمواد منتهية.. أغلقنا الموقع وأحلنا مالكه إلى الجهات المختصة لنيل الجزاء ضبط استراحة تَحولت إلى معمل لتجهيز البوفيهات المفتوحة بالرياض ضبط استراحة تَحولت إلى معمل لتجهيز البوفيهات المفتوحة بالرياض ضبطت أمانة منطقة الرياض، استراحة تَحولت إلى معمل لتجهيز البوفيهات المفتوحة بمواد غذائية منتهية الصلاحية. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: قبيل الإعداد لولائم الحفلات الخاصة.. مراقبونا يضبطون استراحة تحولت إلى معمل لتجهيز البوفيهات المفتوحة بمواد غذائية منتهية الصلاحية وخضروات مجهولة المصدر ومخبوزات عليها علامات العفن وأدوات غير صالحة للاستعمال. أغلقنا الموقع، وأحلنا مالكه إلى الجهات المختصة لنيل الجزاءات الصارمة. الكلمات المفتاحية ، ضبط استراحة تَحولت إلى معمل لتجهيز البوفيهات المفتوحة بالرياض ،

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