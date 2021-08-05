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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم، على منطقة المدينة المنورة، تَضَمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي العيص وبدر.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من العاشرة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً.
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 08:21 AM
تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤيةتنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي العيص وبدر
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم، على منطقة المدينة المنورة، تَضَمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي العيص وبدر.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من العاشرة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً.
، تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي العيص وبدر ،
المصدر : الخليج 365
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