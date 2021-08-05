، تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي العيص وبدر ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم، على منطقة المدينة المنورة، تَضَمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي العيص وبدر.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من العاشرة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً.