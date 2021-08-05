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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الحوثيين مسؤولون عن الكثير من المعاناة التي شهدها الشعب اليمني، وأسوأ كارثة إنسانية في العالم معظمها من صنع الإنسان، والفاعل في هذه الحالة هم الحوثيون.
وأشار "برايس" خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، دعا عند زيارته الأسبوع الماضي للمنطقة، الحوثيين إلى وقف إطلاق النار في مأرب وجميع أنحاء البلاد؛ حيث إن القتال قد زاد من معاناة الشعب اليمني، مضيفًا استمرار رفض الحوثيين الانخراطَ في اجتماع لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات سياسية.
وأفاد برايس بأن أمريكا تُواصل دعم تلك الدبلوماسية لمعالجة الظروف الإنسانية، وللتوصل إلى اتفاق بين الأطراف يمكن أن يخفف من معاناة الشعب اليمني.
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 08:27 AM
دعت إلى وقف إطلاق النار في مأرب وجميع أنحاء البلادالخارجية الأمريكية تؤكد مسؤولية الحوثيين عن المعاناة الإنسانية في اليمن
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الحوثيين مسؤولون عن الكثير من المعاناة التي شهدها الشعب اليمني، وأسوأ كارثة إنسانية في العالم معظمها من صنع الإنسان، والفاعل في هذه الحالة هم الحوثيون.
وأشار "برايس" خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، دعا عند زيارته الأسبوع الماضي للمنطقة، الحوثيين إلى وقف إطلاق النار في مأرب وجميع أنحاء البلاد؛ حيث إن القتال قد زاد من معاناة الشعب اليمني، مضيفًا استمرار رفض الحوثيين الانخراطَ في اجتماع لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات سياسية.
وأفاد برايس بأن أمريكا تُواصل دعم تلك الدبلوماسية لمعالجة الظروف الإنسانية، وللتوصل إلى اتفاق بين الأطراف يمكن أن يخفف من معاناة الشعب اليمني.
، الخارجية الأمريكية تؤكد مسؤولية الحوثيين عن المعاناة الإنسانية في اليمن ،
المصدر : الخليج 365
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