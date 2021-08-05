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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض.. وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12- 32كم/ساعة تتحول تدريجيًّا إلى جنوبية غربية ليلًا، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 08:19 AM
رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض.. وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12- 32كم/ساعة تتحول تدريجيًّا إلى جنوبية غربية ليلًا، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.
، "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة ،
المصدر : الخليج 365
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