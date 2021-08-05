شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يعفو عن داهس ابنته في الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

قرر مواطن العفو عن داهس ابنته بسيارته عن طريق الخطأ أثناء زيارته للباحة، حيث كان يصطحب معه زوجته وبناته الثلاثة.

وتعود الواقعة عندما ذهب المواطن وأسرته إلى الباحة للتنزه، ولم يكن يعلم بالمأساة التي حدثت لابنته، فعندما قرروا الخروج من الفندق، اتجهوا إلى مركبتهم المتوقفة بالجهة الأخرى من الطريق.

وعند وصلت الأم التي تمسك بيدها الطفلة وابنتيها الأخريين إلى منتصف الرصيف، لاحظت أن الطفلة لم تصل معهم، وفق الزميلة "سبق".

ونظرت الطفلة إلى والدها وتضحك عندما طلب منها القدوم إلا أنها كانت تنظر إلى السيارات، وبعدما هم بالعودة لإحضارها إلا أنها تحركت فجأة فدهستها المركبة.