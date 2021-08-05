«شؤون الحرمين» تكرم الخميس الجهات المشاركة والداعمة لنجاح موسم الحج

الرياض - محمد عبدالله - تقيم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الحفل الختامي لأعمال الحج 1442هـ، للجهات المشاركة في إنجاح حج هذا العام الاستثنائي، يوم غد الخميس، برعاية الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وحضور وكلاء الرئيس العام.

يكرم السديس خلال الحفل العاملين بالجهات المختصة والمشاركة في إنجاح الخطط على أعمالهم وجهودهم المميزة طوال موسم الحج، الأمر الذي ساهم في راحة وأمن ضيوف الرحمن وكان محل تقديرهم وامتنانهم؛ حيث انعكس إيجابًا في إتمام مناسكهم بكل يسر وسهولة، كما سيكرم الجهات المتعاونة والداعمة والإعلامية.