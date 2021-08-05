زحام أبها الحزام يختنق والخطة تتكرر والحلول غائبة

لم يجد كثير من سياح وسكان مدينة أبها حلا لمواجهة الزحام، الذي تعانيه المدينة خلال فصل الصيف، إلا بالتقاط الصور وتمريرها لمنصات التواصل الاجتماعي، بحثا عن حلول تنهي هذه الأزمة، التي تتكرر من عام لآخر.

ووفقا لرصد «لوطن»، لم تشهد خطة السير المعتمدة لمدينة أبها خلال موسم الصيف الحالي، أي تغيير عن سابقتها في الصيف الماضي، إذ لجأت إدارة مرور عسير الموكلة لها المهمة بمساندة بعض الجهات، إلى نفس الخطة وتتمثل في الاتجاه الإجباري للحزام الدائري، سواء للقادمين من طريق الأمير خالد الفيصل «طريق السودة» أو القادمين من طريق الأمير فيصل بن خالد «طريق نهران»، في حين يصطدم العابرون بالزحام الكثيف، لمجمعات المطاعم والمقاهي المجاورة لمبنى فرع وزارة المياه، للقادمين من الطريق الأول، وزحام المدينة العالية للقادمين من الطريقين.

صعوبة العبور

يعاني الكثير من سكان قرى ربيعة ورفيدة والسودة، والسقا وبني مازن والمتنزهين القادمين منها، في الوصول للمدينة خلال أوقات الذروة، نظرا لقضاء وقت كبير في طوابير الانتظار، والتي تمتد إلى عدة كيلو مترات، وعبر طرق ضيقة لا تسمح حتى لمركبات الأمن والهلال الأحمر بالعبور أو التجاوز، فيما يبقى الطريق الموصل لمستشفى عسير المركزي هاجسا لساكني المدينة أو المتنزهين، إذ لا يمكن الوصول للمستشفى إلا عبر الحزام الدائري «المخنوق»،وسط تساؤلات عن غياب الحلول وعدم وجود خطة مرورية أكثر سلاسة وأقل تعطيلا للعابرين.

حلول دائمة

طرح كثير من المهتمين حلولا لزحام أبها خلال موسم الصيف، وتداولوا آراء ووجهات نظرمتنوعة -لم تعلق عليها أي من الجهات المعنية- ، ومن أبرزها توحيد مسارات الحزام الدائري خلال موسم الصيف، فتح شارع الفن والاستفادة منه لتقليل الزحام، ونقل ما يحويه من أنشطة لمكان آخر، تشغيل الطريق الرابط بين إشارة نهران ووسط المدينة في اتجاه واحد، تحويل المركبات القادمة من السودة لطرق فرعية بديلة وتهيئتها ، الاستفادة من الأحياء القريبة لحل المشكلة وتوسعة شوارعها، فتح منافذ إضافية ، نقل المجمعات التي تشهد تكدسا لمواقع أخرى، إعادة دراسة وتخطيط المدينة ومراعاة الملاحظات .

أوقات الذروة

3 م - 2 ص

المواقع الأكثر زحاما

دوار جامع الملك فيصل التقاء الحزام الدائري بطريق السودة من الجهتين

مجمع المطاعم والكافيهات المجاور لمبنى فرع وزراة المياه

المسافة الفاصلة بين إشارة نهران والمدينة العالية

النفق المجاور لإدارة المرور وبامتداد يصل لـ 3 كلم من الجهتين

إشارة حي الوردتين سابقا حتى العودة من طريق الطائف للحزام

إشارة الخالدية للراغبين في العودة لأبها أو العبور لقرى آل يوسف

إشارة مستشفى عسير للقادمين من جنوب أبها ومتنزهي الفرعاء ودلغان

الحلول - حسب الأقل تكلفة

توحيد مسارات الحزام الدائري باتجاه واحد في المواسم

توسعة طرق الأحياء وشمولها بخطة السير وقت الذروة

فتح طرق جديدة موازية للحزام الدائري لتسهيل الحركة

تركيب جسور حديدية مشابهة لجسور الرياض في المواقع الحرجة