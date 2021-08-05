شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين المملكة والبرازيل في التقنية وعلوم الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحة مع وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالبرازيل ماركوس سيزار بونتيس سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجالي التقنية والفضاء، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

وتناول اللقاء الجهود التي تبذلها المملكة في هذه المجالات كونها جسراً يقود المملكة لتحقيق تحولها نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وإيجاد صناعات حديثة ومستدامة تؤدي إلى فرص عمل جديدة.

كما استعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة بمنظومتي الاتصالات وتقنية المعلومات والبحث والتطوير والابتكار إلى جانب مجال الفضاء الواعد.