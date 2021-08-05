شكرا لمتابعة خبر عن وفاة طالب كفيف تصدم أساتذته وزملائه بجامعة الأمير سطام بالخرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الخرج (صدى):

صدم نبأ وفاة شاب كفيف من طلاب جامعة الأمير سطام بالخرج، أساتذته بالجامعة وزملائه، وسط إشادة بجده واجتهاده في الدراسة.

وكانت صورة للشاب المتوفى قبل عام، قد حظت على تفاعل واسع، حيث وثقت حضوره المبكر لقاعة المحاضرات، وحرصه على الدراسة.

ونشر الدكتور تركي الظفيري صورة الطالب: "أتذكرون هذا الشاب الكفيف الذي يحضر قبل المحاضرة حتى يستمع لتسجيل المحاضرة السابق لمراجعة الدرس؟ توفي هذا اليوم؛ وأسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويعوضه جنات النعيم، وأحسن عزاء والديه وأسرته".

وكان الدكتور "الظفيري" كشف عن اجتهاده العام الماضي، موضحا أنه كان يحرص على حضور المحاضرات والدروس قبل موعدها بوقت طويل؛ ليتسنى له المراجعة، والاستماع إلى تسجيلات المحاضرات السابقة.