«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار رعدية على 6 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية الخميس، تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الخميس، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط. وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالته متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول تدريجيًّا إلى جنوبية غربية ليلًا، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالته خفيف الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة