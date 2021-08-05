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محمد الفلاح - قرار دخل حيز التنفيذ.. قصر العمل بهذه المهن على السعوديين فقط

الخميس 5 أغسطس 2021

بدأت السعودية، الأربعاء، تطبيق قرار قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة "المولات" على السعوديين فقط وانتهاء مدة السماح المحددة.



وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في أبريل الماضي، 3 قرارات وزارية لتوطين عدد من الأنشطة والمهن في سوق العمل.

ويسري القرار على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.

ويأتي قرار السعودة، تماشيا مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

يشار إلى أن الوزارة تقدم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عدة برامج للتدريب والدعم للمهن المستهدفة بالقرار.

ومن المنتظر أن تسهم هذه القرارات في توفير 51 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، علمًا أن الوزارة قد شددت على ضرورة التقيد بالقرارات الصادرة والالتزام بما جاء فيها من المنشآت التجارية، وذلك تجنبًا لتطبيق العقوبات بحق المخالفين، ويمكن لأصحاب العمل الاطلاع على الأدلة الإجرائية لهذه القرارات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

ويدخل قرار التوطين حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من تاريخ نشره، وبحسب الدليل الإجرائي للقرار، فإنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية بعد انتهاء فترة السماح على جميع المنشآت غير المتقيدة بالقرار، حيث إن المخالفات في القرار يشملها تطبيق نوعين من العقوبات وهي توظيف العمالة غير السعودية في مهن مقصورة على السعوديين، وعدم الالتزام بنسب التوطين.

وتكثف المملكة العربية السعودية من خطتها لتوطين الوظائف في العديد من القطاعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل ورفع معدلات المشاركة في القطاع الخاص.

ومنذ عام 2018، أصدرت وزارة العمل السعودية قرارا بتوطين الوظائف في 11 نشاطا للمبيعات في أسواق التجزئة.

ومن الأنشطة التي بدأت تطبيق التوطين فيها مطلع سبتمبر/أيلول 2018، متاجر الساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، والسجاد بأنواعه كافة.

وفي مايو/أيار الماضي، قال الوكيل المساعد لسياسات العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أحمد الشرقي، إن الوزارة تدرس توطين الوظائف القيادية بالتعاون مع جهات حكومية أخرى.

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مطلع ديسمبر/كانون أول المقبل، موعدا لتطبيق برنامج "نطاقات" المطور، والهادف لتوطين 380 ألف وظيفة للشباب السعودي من الجنسين خلال السنوات الثلاث القادمة.

وانخفض معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الأول 2021 إلى 11.7 بالمئة، مقارنة بـ12.6 بالمئة في الربع الرابع 2020 السابق له، لأدنى مستوى منذ الربع الأخير 2016.

وبلغ معدل بطالة السعوديين في الربع الأول 7.2 بالمائة للذكور، و21.2 بالمائة للإناث؛ وانخفض معدل البطالة الإجمالي (سعوديون وأجانب) إلى 6.5 بالمئة، مقابل 7.4 بالمئة في الربع الرابع.

وتستهدف المملكة في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمائة بنهاية البرنامج الإصلاحي.