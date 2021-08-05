محمد الفلاح - معين عبدالملك يؤكد حرص الحكومة والتحالف على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض

الخميس 5 أغسطس 2021

أكد رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، الأربعاء، أن أي إجراءات أحادية من شانها تقويض اتفاق الرياض "غير مقبولة".



وأشار معين عبدالملك، إلى حرص الحكومة والاشقاء في السعودية وتحالف دعم الشرعية على المضي قدما في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، بجميع جوانبه، بما يساهم في توحيد الصف الوطني في معركة انهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا واستعادة الدولة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه مع محافظ أبين، أبو بكر حسين، للإطلاع على الأوضاع الأمنية والعسكرية والخدمية في المحافظة، والجهود المبذولة للتعامل مع أضرار السيول التي اجتاحت المحافظة مؤخرا، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وكشف رئيس الحكومة اليمنية عن "توجيهات رئاسية واضحة لاتخاذ جملة من التدابير في مختلف الجوانب العسكرية والاقتصادية والخدمية ووضع خطط تنفيذية لتطبيقها على ارض الواقع".

ووجه قيادة السلطة المحلية بمحافظة أبين لتوفير الامن للمواطنين وتحسين الخدمات والحد من من اضرار السيول.

كما شدد على أهمية اليقظة العالية للأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على الامن والاستقرار والسكينة العامة وافشال أي مخططات إرهابية.