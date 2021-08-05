شكرا لقرائتكم خبر عن رفع مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث قطاع التنمية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، وقسم التنوع والانتماء وإدارة عمليات الأمن الصناعي والمستشفى التابع لأرامكو السعودية ، أوجه التعاون المشترك ما بين فرع الوزارة وأرامكو السعودية للاستفادة من خبرات الطرفين وتحقيق التكامل في الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والسعي لتوحيد الجهود والمساعي لتحقيق الأهداف المشتركة وفق رؤية المملكة 2030، وتقديم كل ما من شأنه دعم وتذليل السبل للأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض ببيئة صديقة تناسب احتياجاتهم؛ لدمجهم مع المجتمع وتوفير الرعاية الكاملة لهم.

تناول الاجتماع جهود الوزارة في أتمتة الخدمات الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير طلب الحصول عليها من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تماشيًا مع برنامج التحول الرقمي الذي يعد أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

جاء الاجتماع برئاسة مساعد مدير عام فرع الوزارة لقطاع التنمية ابتسام الحميزي، بحضور كل من رئيس برنامج دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بأرامكو السعودية وائل العمري، وممثل الشؤون الحكومية لأرامكو السعودية بالمنطقة أحمد السويل، وعدد من مديري الإدارات التابعة لقطاع التنمية.