شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفات «صحية» بمنشآت حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت بلدية شرق حفر الباطن عدة مخالفات، ضمن جولاتها الرقابية على المنشآت والمحلات التجارية، شملت عدم وجود شهادات صحية، وتدني مستوى النظافة، وترك الحاويات مكشوفة، وغيرها من المخالفات.

من ناحيتها، أغلقت بلدية جنوب حفر الباطن، مستودعين؛ لعدم وجود ترخيص، إضافةً إلى محلين لعدم التقيد بالاحترازات الوقائية، وأتلفت، ضمن جولاتها الميدانية، 40 كيلو جرامًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، واستبعدت 7 عمال ليس لديهم شهادات صحية.