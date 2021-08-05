شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مجسم «النجوم» واستبداله بـ«واحة طبيعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، نقل مجسم النجوم، الواقع بمدخل الدمام على طريق الملك فهد، إلى موقع آخر، ومن المقرر استبدال المجسم بواحة طبيعية تتضمن مسطحات خضراء وزهورا ونخيلا.

تحديث وتطوير

وأشار رئيس المجلس عبدالهادي الشمري إلى تحديث وتطوير بعض المجسمات الجمالية، خاصةً مجسم النجوم على طريق الجبيل، والمجسم الواقع على مدخل الدمام من جهة المطار «طريق الملك فهد»، من جوانب عديدة، تتناسب مع هوية المنطقة الشرقية، موضحًا أن العمل متواصل مع أمانة الشرقية؛ لإيجاد آليات للتحديث، وتطوير ما هو قائم من مجسمات، وجعلها تتناسب مع ما يتطلع إليه المجلس.

خطط وأفكارونوه إلى أن للمجلس خططا وأفكارا كثيرة في جوانب متعددة نحو التطوير والاتساق بما يتماشى مع هوية المنطقة الشرقية، خاصةً أن لحاضرة الدمام طابعا مختلفا، بحكم ارتباطها بالبحر، والمهن القديمة، والتراث العمراني، وجاء قرار نقل مجسم النجوم كأحد هذه القرارات.

مجمعات تجاريةوأضاف الشمري إن اجتماع المجلس الأخير، الذي عقد أمس الأول، جاء بحضور عدد من الأعضاء، وشهد التشاور ووضع النقاط المهمة، التي من شأنها أن ترفع مستوى الخدمات في حاضرة الدمام، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول عددًا من المخرجات، التي تهم أهالي حاضرة الدمام، من أبرزها قرار بوضع أركان بالمجمعات التجارية؛ للتعريف بمركز خدمة العملاء، ودعم المركز بالموظفين المختصين من كل وكالة، وكذلك الإدارات المرتبطة بأمين المنطقة الشرقية مباشرة، كونهم يستطيعون مباشرة أي موضوع يردهم من المواطنين والمقيمين.

تواصل وتوصيةوتابع: جاء هذا القرار بعد استعراض مدير إدارة خدمة العملاء بجلسة المجلس لمهام الإدارة، وأيضًا تخصيص رقم هاتف للمركز وإبرازه بمختلف وسائل الإعلام، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليسهل للمواطنين والمقيمين معرفة كيفية التواصل المباشر لهم، ويسهل عليهم الكثير وعناء الذهاب للأمانة، وتوصية بتعاون البلديات مع جمعية العمل التطوعي لتوعية الأهالي وأصحاب المحلات بأهمية الاشتراطات الصحية والوقائية من فيروس كورونا، وقرار بدراسة مقترح لتطوير تقاطع طريق الأمير فيصل مع شارع الملك خالد بالخبر، وهو يعنى بإلغاء إشارة المرور الخاصة بالمركبات ووضع إشارة مرور ذكية للمشاة.

جولات ميدانيةولفت إلى أن المجلس مستمر في متابعة كل المشاريع التي تقام في الحاضرة، وتتم المتابعة من قبل اللجان المختصة، التي تشرف على الأعمال من خلال الفرق، إضافة إلى الجولات الميدانية التي تقام بين الفترة والأخرى من أجل التأكد من ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتطبيقها في المحال والأسواق التجارية، وهذا من ضمن الأعمال الرقابية، التي ينفذها المجلس واللجان المكلفة بذلك.

مشاكل ومقترحاتوأشار إلى مشاركة الأحياء مشاكلهم ومقترحاتهم من أجل التطوير، والعمل بيد واحدة؛ للرفع من مستوى الخدمات بكل أنواعها، وأن المجلس يستقبل المقترحات عبر وسائل التواصل الرسمية، أو عن طريق البريد الإلكتروني.