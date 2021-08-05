شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 300 سيارة مهملة بشوارع رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة رأس تنورة، مؤخراً حملة شاملة لحصر السيارات التالفة والمهملة في أنحاء وشوارع المحافظة، التي تأتي ضمن إطار جهود البلدية الخدمية المختلفة للمحافظة على البيئة والعناية بجميع مناطق المحافظة، وتفعيلاً لمبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس البلدية م. صالح القرني، أن لجنة حصر السيارات المكونة من مرور وشرطة المحافظة والبلدية، حصرت السيارات التالفة والمهملة في أنحاء وشوارع المحافظة، التي بلغ عددها 300 سيارة. وقال إن هناك آلية تتبعها إدارة المرور والبلدية مع ملاك السيارات المهملة، التي تقف لفترات طويلة دون اكتراث أصحابها لها أو لأي أسباب أخرى، والتي تبدأ بوضع إشعار تحذيري على المركبة قبل سحبها، وفي المرحلة الثانية يتم سحب السيارة بعد اكتمال كل الإجراءات النظامية.

وأكد أن أعمال اللجنة ما زالت قائمة بشكل مستمر ومتابعة مواقع هذه السيارات والحد من هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أنه بعد أن يتم حصر السيارات تقوم البلدية بإزالة السيارات التالفة، أما السيارات المهملة فإن اختصاصها من قبل إدارة المرور، حيث إن لها آلية أخرى.

ودعا م. القرني جميع المواطنين والمقيمين في محافظة رأس تنورة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.