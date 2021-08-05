شكرا لقرائتكم خبر عن بشائر الخير تلوح بالجبيل.. وأسعار الروبيان تصل إلى 1900 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسواق الروبيان بالشرقية تحسنا طفيفا بعد وصول عدد من المراكب الكبيرة محملة بالعشرات من الثلاجات، فيما استمرت الأسعار مرتفعة نظرا لقلة العرض وكثرة الطلب،.فيما أوضح صيادون أنه مع انتهاء الجولة الأولى للموسم وبداية الجولة الثانية سيتحدد مدى الإنتاجية.

وأكد الصياد بفرضة الجبيل والمتابع لسوق الحراج بالجبيل يوسف الخالدي، أن بشائر الخير تلوح بالأسواق بعد قدوم عدد من اللنشات محملة بكميات لا بأس بها باليوم الرابع من بدء موسم الروبيان لعام 2021 ميلادي.

ولفت إلى وصول 4 مراكب كبيرة «لنشات»، وكان أحدها محملا بحمولة 37 بانة أو ثلاجة، والثاني محملا بـ 24 بانة، والثالث محملا بـ18 بانة، والرابع محملا بـ16 بانة.مضيفا إن أحد الحراجات بالجبيل استقبل مركبا كبيرا، ومركبين صغيرين من طراز «طراد» وكان محملا بـ 18 بانة ، أما المراكب الصغيرة الطرادات، فكان هناك طراد محمل بعدد 10 بانات، والثاني بـ 8 بانات.

وبيّن يوسف الخالدي أن المجموع الكلي الذي نزل بحراجات أسواق الجبيل، أمس، 131 ثلاجة، من حمولات 11 مركبا تقريبا. لافتًا إلى استمرار ارتفاع الأسعار بسبب قلة العرض وكثرة الطلب في أسواق المنطقة. موضحا أنها تختلف حسب الحجم والقوة، وأن بعض الثلاجات بيعت بـ 300 ريال في الحراج، وذلك للروبيان الصغير، بينما وصل سعر بعض الثلاجات في الحراج إلى 1900 ريال، وذلك بحسب الحجم والنوع والقوة.

وقال المتداول في السوق المركزي وحراج القطيف عبدالله الغزوي، إن عدد الثلاجات المتواجدة بسوق القطيف لم تتغير عن اليوم الثالث وهي 120 ثلاجة، وتراوحت الأسعار بين 470 ريالًا للروبيان الضعيف، والذي كان يباع بسعر 150 ريالًا في العام الماضي، كما بيع بعضها بين 800 و1000 ريال، بينما بيع بعض الثلاجات بسعر 900 ريال وأكثر قيمة وصلت لها 1200 ريال، وجميعها دون الضريبة.

وبيّن الصياد بفرضة الدمام محمد علي المرخان أن سوق الدمام بدأ يتحسن في اليوم الرابع، بوصول 30 إلى 40 ثلاجة، لافتًا إلى بيع الواحدة بـ 750 ريالًا أو 850 ريالًا مع الضريبة، مضيفا إن الجولة الثانية للمراكب الكبيرة ستأتي بالخبر اليقين عن الموسم.