شكرا لقرائتكم خبر عن 254 مليونا لاستعدادات العام الدراسي بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الأحساء، عن تنفيذ حزمة مشاريع تعليمية، وبرامج صيانة أعمال إصلاحات تشغيلية متنوعة لعدة مبانٍ تعليمية في المحافظة، بقيمة إجمالية 254.38 مليون ريال، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

تشغيل وصيانة

وأوضحت الإدارة أن المشاريع تضم إدارة المرافق لـ1361 مبنى بقيمة 47.5 مليون ريال، تشمل: تشغيل وصيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة بالمباني التعليمية، صيانة المباني المدرسية، صيانة ونظافة وتكييف مباني التربية الخاصة، صيانة ونظافة مجمعي الجبر التعليميين للبنين والبنات، التشغيل والصيانة والتكييف للمباني الإدارية، نظافة المباني الإدارية، نظافة المباني المدرسية. وصيانة وأعمال إصلاحات لـ111 مبنى بقيمة 7.38 مليون ريال، تشمل: صيانة وإصلاحات لملاعب العشب الصناعي، صيانة وتعلية درابزينات الأفنية الداخلية ودرابزينات السلالم، وصيانة وإصلاحات دورات المياه، صيانة وإصلاحات بمدرسة معاوية بن أبي سفيان الابتدائية وتهيئته للطفولة المبكرة، تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة، صيانة وتثبيت البلوك المحزز لواجهات المدارس.

ترميم وتأهيل

وأضافت: كما شملت المشاريع ترميم وتأهيل وإنشاء لـ40 مبنى بقيمة 49.6 مليون ريال، تشمل: عمليات تأهيل ترميم لبعض المدارس ذات الاحتياج، أعمال هدم وبناء الأسوار، عملية تنفيذ دورات مياه خارجية بمدارس الطفولة المبكرة، إنشاء مدارس حديثة «بديل 10 ملاحق»، إنشاء مشروعين ضمن برنامج تنفيذ خطة التخلص من المباني المستأجرة، توريد وتركيب مكيفات دولابية بالأفنية الداخلية لمدارس الطفولة المبكرة. و37 ملحقا للطفولة المبكرة المستقلة، والملحقة بمدارس بقيمة 53.9 مليون ريال، بواقع 6 فصول لكل ملحق: بينها إنشاء مبنيين لمدارس طفولة مبكرة 20 فصلا، ومدارس محولة بنين وبنات. وتأمين البرادات لـ92 مدرسة بقيمة 11.4 مليون ريال.

مشاريع متعثرة

وأشارت الإدارة إلى المشاريع المتعثرة المفسوخ عقودها، التي تشمل 14 مبنى بقيمة 84.6 مليون ريال، ونسب الإنجاز تتراوح بين 64 %، وأقل من 1 %، وهي: مجمع مدرسي بقرية الجبيل، متوسطة السليمانية الشمالية، ابتدائية يبرين، ثانوية يبرين، مجمع مدرسي بحي الشرفية، ثانوية أجنادين، ثانوية أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم، ابتدائية المنذر بن ساوى لتحفيظ القرآن الكريم، هجرة حرض، متوسطة جليجلة بنات، ابتدائية هجرة الدهو، الابتدائية الأولى بالمزاوي، ابتدائية هجر المطق.

خدمات مساندةولفت المساعد للخدمات المساندة في الإدارة، زيدان الشمري، إلى تنفيذ نحو 35 مشروعاً تعليمياً جديداً للبنين والبنات في مدن وقرى وهجر الأحساء، بينها 4 مشاريع تعليمية، تم الانتهاء من أعمالها، وتضم هذه المشاريع عدة مدارس لمراحل تعليمية مختلفة، وتبلغ تكاليفها الإجمالية 81 مليون ريال، بسعة إجمالية 5760 طالباً وطالبة في 192 فصلاً دراسياً، وذلك ضمن خطط وزارة التعليم في خلق بيئة تعليمية جاذبة، وتميزت بالفصول الواسعة، والمرافق التعليمية المتكاملة، والمكاتب الإدارية المتعددة، والعناية بالصالات الرياضية المغلقة والمجهزة بالأدوات الرياضية اللازمة.

تحفيظ القرآن الكريموأوضحت أن المشاريع تشمل: مجمع تحفيظ القرآن الكريم للبنات في حي السلمانية بالهفوف، ومجمع النزهة التعليمي للبنات في المبرز، والمجمع التعليمي بحي الجامعيين للبنات بالهفوف، وثانوية عريعرة بنات بهجرة عريعرة، ويجري حالياً استكمال تنفيذ 31 مشروعاً آخر، بلغت نسب الإنجاز بين 10 % و90 %.

الميزانية التشغيلية

ولفت مدير تعليم الأحساء حمد العيسى إلى تخصيص مبلغ 146.194.318 ريالًا لنظافة جميع المدارس لمدة ثلاث سنوات قادمة. فيما بيَّن أن شركة تطوير المباني ستباشر أعمالها في تنفيذ مشروع النظافة بجميع مدارس المحافظة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من هذا العام، مشيراً إلى أن عملها سيستمر لمدة 30 شهراً وبقيمة تقديرية قدرها 133.599.306.90 ريال. لافتا إلى إيداع 12.595.012 ريالا في حسابات المدارس لصالح الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي الأول من العام 1443هـ. ودعا العيسى مديري ومديرات المدارس باستثمار هذه المبالغ في تهيئة المدارس وتوفير متطلبات العملية التعليمية والتأكيد على بيئة تكتمل فيها عناصر النظافة لاستقبال أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.