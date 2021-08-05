شكرا لقرائتكم خبر عن 97 % تفاعلا طلابيا مع «مدرستي» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 97.68% من طلبة تعليم الشرقية من منصة «مدرستي»، و97.65% من المعلمين والمعلمات، و100% من القيادات المدرسية، 99.82% من المشرفين والمشرفات، وتعد المنصة من أفضل 4 نماذج عالمية في التعليم «عن بعد» ضمن دراسة أعدتها منظمة اليونيسكو.

وأوضحت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بالمنطقة الشرقية فاطمة الفهيد، خلال لقاء الثلاثاء الشهري للسيدات الذي نظمته «غرفة الشرقية»، أن العمل والخطط مستمرة لتطوير إجراءات سير التعليم لتقديم محتوى تعليمي جيد بمختلف مناطق ومحافظات المنطقة الشرقية، إلى جانب رفع جودة التعليم الإلكتروني، مبينة أن التعليم «عن بُعد» في زمن الجائحة ساهم في ترشيد كفاءة الإنفاق في عدد من المجالات، واستثمار البنية التحتية الرقمية، وقلل من الهدر المالي عند تقديم الخدمات الإشرافية، إلى جانب استثمار المنصات الرقمية الافتراضية في التدريب، حيث قلل من التكاليف مع زيادة الطاقة الاستيعابية في القاعات الافتراضية.

وذكرت أن تعليم المنطقة الشرقية شكل لجانًا إشرافية وتنفيذية تتولى عملية التخطيط والمتابعة على كافة المستويات خلال جائحة كورونا، وتم تقديم الدعم الفني والتقني عبر عدة قنوات، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 1500 قائد وقائدة يتم دعمهم عبر المجموعات المهنية في التطبيقات التقنية المعتمدة واستثمار الشركات لتوفير أجهزة لوحية للطالبات، وبلغ عدد المستفيدات أكثر من 700 طالبة، مع تنفيذ خطط التطوير المهني عن بعد.