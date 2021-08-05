شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويؤكد: المدن الصناعية بيئة جاذبة للمستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية أن المدن الصناعية تعد رافدًا من روافد الاقتصاد الوطني وبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي نتيجة ما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية أسست لتنافس أكبر المدن الصناعية، وتضم صناعات متعددة لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة «حفظها الله» ومستهدفات رؤية الوطن 2030 وتوفير بيئة صناعية وتقنية ممكنة للصناعات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، مدير عام القطاع الشرقي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية علي الخشان، يرافقه مدير المدينة الصناعية الثانية بالدمام محمد الحبشان.

وقدم الحبشان لسمو نائب أمير المنطقة تقريرًا عن الإنجازات، التي تحققت خلال الفترة الماضية والدور الذي تقوم به الهيئة لخدمة المنشآت الصناعية وتهيئة البيئة المناسبة لها للنجاح ودعم الناتج المحلي من خلال تطوير وإدارة المدن الصناعية ومناطق التقنية وتمكين القطاع الخاص للمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني من أجل اقتصاد مزدهر.

حضر اللقاء الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية م. فهد المطلق.