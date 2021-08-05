شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: مشاريع «الخطوط الحديدية» تدعم الاقتصاد الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على إنجازات الخطوط الحديدية في المنطقة، والدعم اللوجيستي الذي تقدمه للقطاعات الأخرى؛ لتحقيق الأهداف المنشودة ودعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية د. بشار المالك، الذي قدم لسموه عرضًا عن شبكة السكك الحديدية في المنطقة الشرقية، وأعداد الركاب والبضائع، التي تساهم في نقلها بشكل يومي.

وناقش سموه المشاريع المستقبلية، التي ستنفذها الشركة لتعزيز وجودها كداعم للاقتصاد من خلال نقل البضائع من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وكذلك بقية شبكات السكك الحديدية في المنطقة.

حضر اللقاء الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية م. فهد المطلق.