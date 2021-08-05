شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حرارة الشرقية تصل الـ50 والان نبدء بالتفاصيل
من ناحيته، أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن الطقس الحالي في الثلث الأخير من أشهر الصيف وهو شهر أغسطس، ويعتبر هذا الشهر من أشهر الصيف في المملكة ولكنه -من خلال الأرشيف المناخي- أقل حرارة الشهرين السابقين له شهر ستة وسبعة ميلادي، لذا من المتوقع من نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، أن تتحسن درجات الحرارة وتنخفض قليلاً بواقع من ثلاث إلى أربع درجات؛ لتصبح الأجواء حول معدلاتها الطبيعية، وفي 1442/1/16هـ بداية سهيل، ومن خصائص سهيل تحسن درجات الحرارة، خاصة في الليل في عموم المملكة تدريجيًا وفي 1442/1/29هـ ينتهي فصل الصيف فعلياً بدخول أول نجوم فصل الخريف لكن عادة ترتفع الرطوبة على سواحل المملكة في أغسطس، وبالتالي نشعر بالحرارة أعلى مما هو مسجل كحرارة أو الواقعية.