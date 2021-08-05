شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة اللوحات من الأراضي الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكثف إدارتا النظافة والكراجات، ببلدية غرب الدمام، أعمال رفع وإزالة اللوحات العشوائية، والملوثات البصرية من على الطرقات، والأراضي الفضاء، وذلك استكمالًا لحملات تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

من ناحية أخرى، واصلت إدارة صحة البيئة جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافةً إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبًا للازدحام، وشملت المخالفات التي تم رصدها، تدني مستوى النظافة العامة، وعدم رفع حاويات النفايات أولًا بأول، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.