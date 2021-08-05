شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حرارة الشرقية تصل الـ50 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير عام المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية محمد الشهري لـ ”الخليج 365”: إن درجات الحرارة، اليوم الخميس، تصل إلى درجة الـ 50 المئوية في بعض محافظات الشرقية، مع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق «نجران - جازان - عسير - الباحة - مكة المكرمة - المدينة المنورة»، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، وكذلك على طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، مبينًا أن درجات الرطوبة النسبية تتفاوت على المناطق الساحلية، حتى أواخر شهر أغسطس بعدها تخف الحرارة تدريجيًا.

من ناحيته، أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن الطقس الحالي في الثلث الأخير من أشهر الصيف وهو شهر أغسطس، ويعتبر هذا الشهر من أشهر الصيف في المملكة ولكنه -من خلال الأرشيف المناخي- أقل حرارة الشهرين السابقين له شهر ستة وسبعة ميلادي، لذا من المتوقع من نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، أن تتحسن درجات الحرارة وتنخفض قليلاً بواقع من ثلاث إلى أربع درجات؛ لتصبح الأجواء حول معدلاتها الطبيعية، وفي 1442/1/16هـ بداية سهيل، ومن خصائص سهيل تحسن درجات الحرارة، خاصة في الليل في عموم المملكة تدريجيًا وفي 1442/1/29هـ ينتهي فصل الصيف فعلياً بدخول أول نجوم فصل الخريف لكن عادة ترتفع الرطوبة على سواحل المملكة في أغسطس، وبالتالي نشعر بالحرارة أعلى مما هو مسجل كحرارة أو الواقعية.