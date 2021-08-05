شكرا لقرائتكم خبر عن «الدارة» تتسلم مكتبة الأمير نايف بن عبدالعزيز الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلمت دارة الملك عبدالعزيز المكتبة الخاصة بصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - لتودعها بعد الإجراءات الفنية في مكتبتها ضمن إدارة الحفظ والإتاحة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

وتتضمن المكتبة الأميرية الخاصة أكثر من 2500 عنوان في 3000 مجلد تتنوع على مجالات عدة منها تفسير القرآن الكريم والسيرة النبوية، والجوانب الأمنية بعلومها المختلفة، وتاريخ المملكة العربية السعودية وآثارها وآدابها، إضافة إلى عدد من الدوريات العلمية والإعلامية المتخصصة، وألبومات لصور رسمية للزيارات والاستقبالات لسموه - رحمه الله -. وكان أبناء سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - اختاروا الدارة تأكيدًا على مهامها الأساسية في حفظ المصادر التاريخية للتاريخ الوطني، وقد بدأت دارة الملك عبدالعزيز في إجراءات الفرز والتهيئة للفهرسة والتصنيف لمقتنيات المكتبة ثم إتاحتها للباحثين، حيث سيهيأ لها قسم خاص بها في المكتبة ضمن المكتبات الخاصة.