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علاج 141 نازحا في مخيم وعلان

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الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 141 مستفيدا خلال المدة من 8 وحتى 14 يوليو 2021م.

وراجع عيادة الطوارئ 43 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 35 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف شخصان، وعيادة الصحة الإنجابية 10 حالات، فيما راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 6 مرضى، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 8 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد 4 أفراد.

وفي مجال الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ106 أفراد، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 46 مريضًا، كما تم تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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