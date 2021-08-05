شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 141 نازحا في مخيم وعلان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 141 مستفيدا خلال المدة من 8 وحتى 14 يوليو 2021م.

وراجع عيادة الطوارئ 43 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 35 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف شخصان، وعيادة الصحة الإنجابية 10 حالات، فيما راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 6 مرضى، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 8 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد 4 أفراد.

وفي مجال الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ106 أفراد، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 46 مريضًا، كما تم تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.