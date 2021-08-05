شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات مركز الملك سلمان تخفف آلام 221 يمنيا في عبس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 221 مستفيدا خلال المدة من 8 حتى 14 يوليو 2021.

وراجع 121 فردا عيادة الباطنية، وشخصان راجعا عيادة التوعية والتثقيف، و28 فردا عيادة الطوارئ، و12 حالة راجعت عيادة الصحة الإنجابية، فيما راجع 6 أشخاص عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و5 أشخاص راجعوا عيادة علاج الأمراض الجلدية والفطريات، و3 أشخاص راجعوا عيادة الجراحة والتضميد.

وفي مجال الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ 180 فردا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 72 مريضا، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.