شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يبحث جهود مكافحة الإرهاب مع نظيره الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، مع رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات الفريق الركن حمد بن محمد ثاني الرميثي سبل التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب والإمارات.

واستمع الفريق الرميثي خلال زيارته مقر التحالف الإسلامي بالرياض، أمس، إلى شرح عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة «الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري»، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي ودولة الإمارات العربية المتحدة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي أن التحالف يمثل منظومة مهمة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، إضافة إلى ارتكازه على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

وأكد الدور الكبير والريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف بشتى أشكاله ومجالاته، وعضويتها في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، ومبدئها السامي النابذ للعنف والتطرف والمؤمن بمبدأ التسامح والإخاء.